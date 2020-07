Nel video di Zucchero "Soul Mama" un grido di libertà

Roma, 6 lug. (askanews) - È online il video di "Soul Mama", il nuovo singolo di Zucchero "Sugar" Fornaciari estratto dal disco di inediti "D.O.C.", visibile per intero al link: https://youtu.be/aIHSO796kQwGirato da Gaetano Morbioli, il video è ispirato da un sentimento di libertà. Un rito sciamano per andare oltre tutte le limitazioni a cui questo periodo ci ha obbligato: "Anche se qui tutto frana... Soul mama"!In "Soul mama" si ritrova tutto il ritmo e l energia di Zucchero, il brano è un up-tempo in pieno stile "Sugar", un mix di soul, rhythm&blues e un pizzico di elettronica.È anche un sostegno per il mondo musicale: i proventi del brano, infatti, saranno devoluti al fondo "Covid-19 - Sosteniamo la musica" di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana - a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale."Soul Mama" è contenuto nell ultimo disco di inediti "D.O.C.", prodotto dallo stesso Zucchero insieme a Don Was e Max Marcolini.