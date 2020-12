"Nella scatola nera", thriller a 8 voci su Amazon Prime

Roma, 4 dic. (askanews) - Da lunedì 7 dicembre 2020 arriva in esclusiva su Amazon Prime Video "Nella scatola nera", nuova avvincente serie crime diretta da Elia Castangia e prodotta da Roberto Bosatra per ZEN Europe.In un casale di campagna vengono rinvenuti un cadavere e una persona in fin di vita. Sono due membri di una compagnia teatrale che ha provato in quel luogo isolato fino a poche ore prima. Incidente o omicidio? L'indagine della polizia si scontra con le diverse verità proposte dagli altri attori, tutti al contempo testimoni e potenziali colpevoli. Chi di loro mente? E perché?Prendendo spunto dal finale della comedy-crime di successo "Scatola nera", uscita esattamente un anno fa sempre su Amazon Prima Video, questa nuova produzione è un vero esperimento di storytelling che vira la narrazione verso nuovi luoghi, fisici e psichici, nuovi intrecci e nuovi misteri, presentando una trama indipendente e originale rispetto al predecessore e nuovi ingressi nel cast, fra cui Clara Terranova nei panni dell ispettrice Matilde Di Malta e le guest star Alessandro Besentini e Francesco Villa (Ale e Franz).Più attori, più location e un estetica visiva di maggior qualità - grazie all utilizzo di una Canon EOS C500 Mark II dotata di sensore Full Frame da 6K e ottiche Sumire Prime - caratterizzano "Nella scatola nera", che propone una modalità di racconto "a 8 voci", una per protagonista: ognuno degli 8 episodi da 40 (10 più lungo rispetto alla prima stagione) mostra infatti gli 8 punti di vista differenti per ripercorrere i 18 giorni successivi alla tragedia. Ciascun episodio vive inoltre su due livelli temporali differenti: il flashback che ripercorre i giorni successivi al tragico evento e il presente in cui si svolgono gli interrogatori alla centrale.Gli 8 protagonisti che raccontano l intricata vicenda dal proprio punto di vista sono Tobia (Alessandro Betti), Marta (Marta Zoboli), Antonio (Antonio Ornano), Enzo (Enzo Paci), Valentina (Ilaria Serantoni), Chiara (Marial Bajma Riva) e Luca (Luca Cesa), salvato in extremis dall avvelenamento da monossido di carbonio dopo un periodo in terapia intensiva e privo di memoria, e l ispettrice Matilde Di Malta (Clara Terranova), impegnata a svelare le bugie e i segreti dei membri della compagnia teatrale. Tra le new entry del cast anche Pia Engleberth, Vincenzo Albano, Alessandro Baldi, Luca Klobas.