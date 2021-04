Roma, apre cinema Caravaggio con Nomadland: "Non vediamo l'ora"

Roma, 26 apr. (askanews) - Il cinema Caravaggio di Roma, zona Porta Pinciana, riapre le sue porte. E lo fa con "il botto". Perché dal 29 aprile la sala del Caravaggio proietterà il film fresco di Oscar, Nomadland. Con la speranza di una ripresa dell'attività cinematografica dopo 6 mesi di chiusura. Come spiega Gino Zagari, proprietario: "Finalmente riapriamo. Posti, come da precedente apertura, saranno distanziati di un metro. Nel nostro cinema, una poltrona sì e una no. Ma il sistema di cassa sistema già le persone distanziate. Ci sarà la sanificazione in sala, durante la fine del primo tempo, e alla fine dello spettacolo". "Probabilmente all'inizio non saranno tantissimi spettatori, però chi va piano va sano e va lontano. Non vediamo l'ora".Soddisfatti dalla decisione del governo, ma non troppo: "Ci saremmo aspettati di più, soprattutto per la chiusura alle 22. Questo per noi è un problema. Abbiamo nuove programmazione. Importante per ora è riaprire".A causa del coprifuoco delle 22, la programmazione è stata rivista: "Abbiamo cambiato gli orari di programmazione, con ultimo spettacolo alle 19 per consentire alle persone di fare rientro entro il coprifuoco".La speranza ora è che la proiezione del film Oscar sia da traino per il pubblico: "Nomadland è probabilmente il film dell'anno. Siamo contentissimi di riaprire con questo film. Purtroppo andrà anche sulle piattaforme, ma credo che le persone capiscano la differenza di vedere un film in sala, completamente diverso".Con l'obiettivo di arrivare a un pubblico covid-free. "Il nostro pubblico di riferimento è un pubblico maturo, quindi già vaccinato. Non vediamo l'ora che le vaccinazioni arrivino anche ai cinquantenni, a quel punto avremo un cinema covid-free".