Sal De Vinci: "Viento, il mio nuovo brano in vista dell'album"

Roma, 22 mag. (askanews) - È online il video di "Viento", il nuovo brano di Sal Da Vinci(Cose Production), che sarà disponibile da venerdì 29 maggio sulle maggiori piattaforme digitali e digital download e che anticipa il progetto di inediti del cantautore napoletano.Il video di "Viento" è un alternarsi di immagini in studio durante la realizzazione dell'album."Da sempre ciò che scrivo rappresenta il mio stato d'animo, molto spesso lo faccio di getto ovunque mi trovi. Questo nuovo progetto è la dimostrazione che la fantasia, la creatività e la determinazione possono generare le cose belle di cui è fatto il mondo! Ho iniziato a scrivere circa due anni fa e, mentre sviluppavo melodie che avrebbero potuto aiutarmi a raccontare l amore nelle sue forme e sfaccettature, allo stesso tempo giravo in teatro con i miei spettacoli, ricchi di storie vere e di grandi sentimenti attraverso i quali si trovano le ispirazioni. Ogni sera una faccia diversa, ogni sera un abbraccio diverso, ogni sera un amore che nasce e che a volte può anche finire ". E continua: "Il brano "Viento" è una melodia senza tempo, una storia senza fine, un cuore nel passato e la ricerca a due passi dal cuore Sì, il posto migliore per raccontare i sentimenti, fuori alla porta del cuore che prima o poi qualcuno aprirà. Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori, il primis Adriano Pennino con il quale condivido da tempo il mio cammino artistico musicale, arrangiatore di questo nuovo progetto, e tutti i miei amici coautori; Maurizio Fabrizio, Vincenzo Incenzo, Guido Morra, Vincenzo D agostino, Luca Sala Buon ascolto a tutti".