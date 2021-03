Sanremo, Ermal Meta primo in classifica esulta: "Grazie, vi amo"

Roma, 4 mar. (askanews) - Ermal Meta guida la classifica generale, seppure provvisoria, della 71esima edizione del Festival di Sanremo. E proprio in queste ore viene diffuso la clip del brano che presenta all'Ariston "Un milione di cose da dirti":L'artista racconta così ad askanews il suo brano: "Un milione di cose da dirti è una canzone che nasce circa tre anni fa, nasce dalla necessità di parlare di un qualcosa che sentivo in quel momento là. Come nasce esattamente non te lo saprei dire, perché non c'è mai un momento preciso in cui nasce una canzone: è un po' come quando nasce un fiore, il seme è stato piantato chissà quando, chissà dove, e ad un certo punto spunta un fiore".