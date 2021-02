"Sulle Mie Tracce", il nuovo singolo di Gimbo con Fabrizio Bosso

Milano, 26 feb. (askanews) - "Sulle Mie Tracce" è il titolo del nuovo videoclip del cantautore romano Giampietro Pica alias Gimbo, impreziosito dalla tromba jazz di Fabrizio Bosso. Il videoclip anticipa il primo album "Come l'uomo della Luna", in uscita oggi 26 febbraio."Sulle Mie Tracce" è una ballad intima dove convivono gli arpeggi di chitarre e le armonie della tromba, in un gioco di chiaroscuri dal retrogusto folk. Nelle immagini firmate dal regista Andrea Casella (Studio Capta), un bambino e una danzatrice sono immersi in effetti di luci ed ombre. Il testo descrive il ricordo lasciato da un sogno nel quale il protagonista si rivede bambino, seguito poi da una riflessione sull uomo che è diventato.Il videoclip anticipa il primo album "Come l'uomo della Luna" in uscita oggi per Redgoldgreen Label su tutte le piattaforme digitali. Un disco andata e ritorno come un viaggio, un percorso dove ognuna delle undici tracce è un punto di partenza e arriva a quella successiva in punta di piedi. Quasi un concept album con una linea netta tracciata dal viaggio, dai sogni e dalle speranze. Tanti anche gli ospiti presenti, oltre Fabrizio Bosso e Javier Girotto, il cui jazz attraversa delicatamente le tracce, ci sono Rastablanco e Giulio Ferrante provenienti dal mondo reggae di Radici nel Cemento, i ritmi in levare di Raina dei Villa Ada Posse e la tastiera di Francesco Bellani (già con Calcutta, I Cani, Giorgio Poi tra gli altri).