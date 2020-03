"Voglio tornare a casa" nuovo e divertente video dei The Cerebros

Roma, 25 mar. (askanews) - I The Cerebros gli autori del successo di Covmorra, propongono una nuova clip ai tempi della #quarantena per sensibilizzare tutti con ironia (e tenerezza) a restare a casa: soprattutto i più giovani.La quarantena da COVID-19 gioca brutti scherzi ai giovani fuorisede costretti a stare rinchiusi tra le mura domestiche, lontani dalle proprie famiglie: la nostalgia. Questa volta, però, la reazione dei genitori non è per niente entusiasta e, all'idea di tornare da loro, l'irresponsabile "prediletto di casa" (Berardino Iacovone) viene quasi insultato dal padre (Stefano Ambrogi).Autori della "parodia clip" sull'amuchina per la serie originale "Covmorra", diventata virale in poche ore e di successo anche in TV, The Cerebros propongono ora un nuovo, esilarante video, per sensibilizzare il mondo social sull'attuale emergenza sanitaria e, soprattutto, sulle rischiose uscite di molti ragazzi.Assieme a Berardino Iacovone, attore e creator dei The Cerebros, protagonista d eccezione l attore romano Stefano Ambrogi (caratterista che ha lavorato in film come "Gallo Cedrone", "Notte prima degli esami - oggi", "Lo chiamavano Jeeg Robot", solo per citarne alcuni). L intervento musicale è del cantautore Marco Rò.