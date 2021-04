Al via da Roma il Trophy Tour, esposta la coppa degli Europei

Roma, 20 apr. (askanews) - E' arrivata a Roma la Coppa degli Europei di calcio. La capitale è infatti la prima tappa del Trophy Tour, la manifestazione itinerante per mostrare il trofeo che sarà assegnato al vincitore degli Europei che in parte si svolgeranno a Roma. La coppa è stata esposta in diverse località romane, dal Campidoglio al Colosseo.