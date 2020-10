Roma, 14 ott. (askanews) - Provare l'ebbrezza di un lancio con il paracadute da 5000 metri di altezza stando in realtà a pochi metri da terra e senza correre nessun rischio. Bebe Vio ha superato a Roma un altro limite centrando l'obiettivo di "Volare e conquistare i cieli" come ha dichiarato durante l'avventura con il simulatore di caduta libera di ultimissima generazione che trasforma in realtà l'esperienza del volo, già attivo a Roma, nel Fly X Village di via Cristoforo Colombo.