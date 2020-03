Coronavirus, gli atleti del kayak si allenano a casa in mondo ingegnoso

In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, ricco di incertezze riguardo soprattutto le attività sportive dei prossimi mesi, c’è chi non si perde d’animo e ha trovato tra le mura domestiche la maniera per continuare ad allenarsi. Sono i ragazzi della Federazione Italiana Canoa Kayak, i quali si sono serviti di vari accessori per simulare gli allenamenti: da una bicicletta a uno skateboard, da un manico di scopa ad una fitball. Ma non solo, perché c’è anche chi ha usato l’ingegno per costruirsi in casa un vero e proprio pagaiergometro!