F1, Hamilton: ho rinnovato per un anno, ma niente è da escludere

Milano, 2 mar. (askanews) - Per il secondo anno consecutivo, la livrea è nera, in omaggio alla lotta contro le discriminazioni razziali: eccola la AMG W12, la nuova monoposto Mercedes con la quale Lewis Hamilton tenterà di entrare nella storia della Formula Uno. Dal 28 marzo in Bahrein il pilota britannico andrà alla caccia dell'ottavo titolo iridato che lo renderebbe il più titolato di tutti i tempi.Sette volte campione del mondo, detentore insieme a Michael Schumacher del record di gran premi vinti, Hamilton è tornato sul rinnovo del contratto siglato all'inizio di febbraio con Mercedes per un solo anno."Mi trovo in una posizione molto fortunata - ha chiarito Lewis Hamilton - perché sono riuscito a realizzare la maggior parte delle cose che desideravo realizzare. Non c'era e non c è la necessità di pianificare il futuro con largo anticipo, stiamo vivendo un periodo molto atipico della nostra vita, e ho espresso la volontà di firmare per una sola stagione. Questo non preclude nulla, e potremo parlare della possibilità di prolungare di un altro anno se lo vorremo", ha spiegato Hamilton."In passato il mio unico obiettivo era vincere il campionato - ha sottolineato il pilota britannico - ma come avete visto, lo scorso anno si è discusso molto anche di altri temi, come la disuguaglianza, e credo che sia stato incoraggiante vedere quanto se ne sia parlato. Quest'anno voglio proseguire sul tema delle diversità, assicurandomi che prendano il via anche iniziative concrete".