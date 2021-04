Fitness online, allenarsi da casa con trainer mondiali

Roma, 29 apr. (askanews) - Sport e tecnologia, un binomio oggi più che mai vincente e rivoluzionario. Nell'era delle attività online e in pandemia, il fitness arriva a casa, on demand. Dall'idea di Daniela e Raffaella Biscarini e Sarah Schubert, è nata Doomore, la "community" italiana che, con trainer qualificati, si propone di assicurare allo sportivo un palinsesto di attività molto variegato.Raffaella Biscarini, co-founder Doomore: "Offriamo i nostri servizi in un contesto internazionale. Accogliamo trainer da tutto il mondo e possiamo erogare servizi e allenamenti in tutto il mondo, in qualsiasi lingua".Con la possibilità di allenarsi vicino al proprio campione. Come l'oro olimpico a Londra 2012 Carlo Molfetta: "Il cambiamento è stato repentino. Ci sono differenze sostanziali: riuscire a essere carismatico non in presenza è molto più difficile. Sta nella capacità del tecnico essere quanto più carismatico e diretto per tutti coloro che ti seguono dall'altra parte dello schermo".O della ex campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi. "Divertirsi nello sport è la cosa più importante e non è detto che sudare e allenarsi escluda anche divertirsi".