Super Lega bocciata dai tifosi, tutti contro: "E' solo business"

Roma, 19 apr. (askanews) - Tifosi contrari alla nascita della Super League, composta da 12 club europei di calcio che hanno dato vita a una nuova competizione calcistica infrasettimanale governata dai Club Fondatori. "Non giova al calcio", dicono, "è solo una questione economica". Dai tifosi di Inter e Roma, a quelli del Bayern e di Parigi, fino a quelli del Real Madrid e del Barca.Dalla voce dei tifosi, un coro di no alla nascita della SuperLega che ha spaccato anche il mondo della politica e dei giocatori stessi.Ivano è romanista:"Il Milan sono dieci anni che lotta per stare nei primi dieci posti. Il calcio piano piano va morendo, lo stanno cercando di distruggere. È una grande delusione. Speriamo non si concluda questa cosa. È una discriminazione verso altre squadre: se lo merita il Napoli, Bergamo. Dietro c'è sempre una questione di soldi, di lobby, è un business".Gli fa eco Elena: "Mi sembra una cavolata. Già ci sono le Leghe di tutti i paesi Mi sembra assurdo che tutte le squadre più forti facciano parte di un'unica Lega. Secondo me verranno punite per questa cosa".Francesco, interista: "Io sono un tifoso interista, abbonato da quando ero piccolo. Legato a un calcio old style. Sulla novità Superlega sono contrario, perché vengono meno i principi dello sport, il primo dei quali il principio della meritocrazia".Da Roberto un netto no: "Sono contrario alla SuperLega perchè sarà un danno economico rilevante per le squadre minori. Girano grossi capitali per le grandi e le piccole..."Per Daniel: "E' diventata una questione di soldi, dovrebbe essere che tutti accedano. Dietro ci sono sempre logiche di soldi".Coro di no anche da Parigi. "La SuperLega uccide il principio del calcio, vale a dire che non avremo più sorprese come Ajax e Atalanta che è andato ai quarti o alla semifinale. Si basa tutto sulla ricchezza del club. Il campionato sarà inutile perché fondamentalmente la prima e la seconda del campionato avevano il diritto di andare in Champions League. E questo ucciderà il principio della Lega, non ci saranno più partite emozionanti"."La prima reazione è negativa perché privilegia davvero una logica puramente economica. E questo non rispetta né la storia della coppa europea, né i tifosi e i club, e penso che sia un vero peccato"."Penso che sia un bene che il Bayern non entri nella Super League. Il Bayern sta andando molto bene finanziariamente, con Telekom, molti sponsor, ecc. E trovo positivo che il Bayern, così come il Borussia Dortmund, dicano no, siamo contrari, vogliamo continuare a giocare in Bundesliga".Coro di no anche dai tifosi spagnoli: "Non credo che la Super League gioverà al calcio europeo. Le piccole squadre saranno escluse e non ci sarà lo stesso livello di competizione. Le piccole squadre non vorranno continuare a competere al più alto livello come fanno i grandi club quindi, come tifoso, preferirei che le cose rimanessero come sono. Non sono un fan della Super League".Servizio di Serena SartiniMontaggio di Carla BrandoliniImmagini Afp