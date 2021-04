Obbligo sanitari, dubbi di costituzionalità: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 2 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Obbligo sanitari, l’avvocato Mori: “compresso il diritto alla difesa, rimane la strada dell’incostituzionalità” – Bottega (segretario nazionale Nursind): “Non condividiamo l’obbligo per i sanitari e neanche il metodo utilizzato” – Piacenza, 126 sanitari contrari al vaccino – Focolaio in Rsa, la Asl denuncia un medico considerato no vax - Obbligo vaccino, il mental coach Livio Sgarbi: “oggi tocca ai sanitari, domani se non ci ribelliamo potrebbe toccare a tutti noi” – Hannover, centinaia di medici non si presentano all’appuntamento per la vaccinazione – Carabiniere denuncia Astrazeneca dopo alcune reazioni avverse - Video in rete racconta: “varie reazioni avverse dopo il vaccino in alcuni ragazzi che frequentano un’accademia delle forze dell’ordine” - Ungheria, 2,3 milioni di vaccinati ma i morti continuano ad aumentare - Astrazeneca, secondo l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali sarebbero 30 le segnalazioni di eventi di coagulazione del sangue – Germania, chi si è vaccinato la prima volta con Astrazeneca dovrà avere la seconda dose di un altro tipo di vaccino - L’avvocato Cinquemani: “a Pasqua riprendete in mano la vostra vita” - Italia tutto chiuso, Spagna tutto aperto – Salvini, “chiudere tutto aprile è sequestro di persona” – Bari, polizia locale con il megafono per sgomberare il lungomare – Trieste, presunto assembramento davanti ad un bar: interviene la Polizia