Vaccino obbligatorio per i sanitari, si stringe la morsa: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 23 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Belluno, infermieri e oss non si fanno il vaccino? A casa in ferie forzate retribuite: testo della sentenza smentisce quanto riportato dalla stampa main-stream – Treviso, 50 operatori non vogliono vaccinarsi: saranno spostati – Obbligo vaccinale, Consiglio regionale ligure approva un ordine del giorno - Uk, governo valuta obbligo vaccinale per chi assiste le persone malate – Ryanair ribadisce: “sui nostri voli nessun passaporto vaccinale” - Sindacato Sim Carabinieri il 13 marzo segnalava cas di trombosi in alcuni militari vaccinati - Usa, dubbi sull’efficacia del vaccino Astrazeneca: “dati sono vecchi” – Omelia di un parroco di Cesena: “vaccini fatti utilizzando feti vivi” - “Sì alla Tachipirina, no all’idrossiclorochina”, i protocolli del Ministero continuano sulla falsa riga di prima – Documentario racconta i casi di successo nei territori dei medici che hanno usato l’idrossiclorochina - Torino, ambulanti si incatenano: “così moriamo di fame” - Germania, esteso ancora il lockdwon – Next Generation, Malvezzi: “si ipoteca l’Italia in cambio di niente” - Silver Nervuti: “chi sono i veri bufalari e come agiscono?” - “Africa Libera”, il nuovo singolo di Rocco insieme a Mohamed Konare