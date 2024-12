Zoe Saldana illumina Torino come una vera Stella hollywoodiana

Dopo il successo del 42º Torino Film Festival Zoe Saldana l'attrice di Avatar ai Guardiani della Galassia e altri film con famosi registiriceve la Stella della Mole accolta da tutti i fan al Museo del Cinema di Torino accolta da Carlo Chatrian direttore del Museo del Cinema e Enzo Ghigo presidente del Museo nazionale del cinema di Torino che consegna personalmente il premio.Sorpresa inaspettata il collegamento video del regista James Cameron si è congratulato con l’attrice per il premio, ha annunciato a tutti i presenti la futura mostra dedicata a lui presso il museo stesso.L'attrice ha dichiarato accompagnata dal marito Marco Perego e i tre figli che questo è il riconoscimento del mio lavoro che rappresenta tutto e soprattutto in un paese come l’Italia in cui mi sento a casa.La serata si è conclusa con la proiezione al Cinema Massimo del film Emilia Perez in uscita a gennaio 2025 presentato e vincitore al festival di Cannes.

Servizio realizzato documentato da Nick Zonna