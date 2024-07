Comune di Roma, nel Bilancio la stangata sulla Tari: Gualtieri nella bufera

Se c'è una cosa su cui tutti concordano è che Roma sia una città sporca, dove il sistema di raccolta rifiuti non funziona bene, dove le emergenze sono all'ordine del giorno e dove le soluzioni sono sempre poco efficaci.

A fronte di questo Gualtieri, nel previsionale di Bilancio, ha inserito l'aumento della Tari.

La beffa

Una piccola beffa che vedrà Roma essere nelle prima tre città europee con la tariffa dei rifiuti più alta. Una scelta poco comprensibile che, nell'anno del Giubileo, peggiorerà ancora: il termovalorizzatore è lontano anni luce ancora e, con il surplus di visitatori a Roma le spedizioni dei rifiuti fuori regione farà schizzare i costi nella voce Ama.

Opposizione all'attacco

“Immondizia, piante infestanti, topi e insetti, alberi tagliati senza motivo, patrimonio in abbandono dalle scuole agli ex alberghi fino agli impianti sportivi, digitalizzazione a livello zero. E mentre i nidi rischiano la chiusura anche per mancanza di personale, si chiudono pure i servizi anagrafici. Roma è ridotta a un deserto di sprechi e dilettantismo nel quale si aggira un fantasma. Quello del sindaco Gualtieri che continua a ignorare i bisogni dei cittadini e le stesse raccomandazioni dell’Oref, che evidenzia spese non adeguate e scarsa capacità di accertamento sui tributi. Gli interventi legati al Pnrr e al Giubileo vanno a rilento, la sicurezza e il decoro sono a livelli non più classificabili e i borseggiatori agiscono indisturbati sulle metropolitane: ma il Pd che governa il Campidoglio pensa a montare una tensostruttura alla stazione Termini, rifugio di sbandati i cui problemi non si risolvono spacciandone per ‘normale’ la disperata condizione con dormitori di fortuna”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori e il consigliere Maurizio Politi, a margine degli interventi effettuati nel corso della discussione sull’assestamento di bilancio di previsione 2024-2026 in Assemblea Capitolina.

Lega contro l'aumento della Tari

“Il governo centrodestra ha sempre dedicato alla città la massima attenzione, ma Gualtieri aumenta la Tari scaricando le responsabilità sull'amministrazione centrale nonostante fiumi di denaro ottenuti per il Pnrr e il Giubileo, e continua a respingere ogni collaborazione rifiutando tutte le proposte dell’opposizione. La Lega c’è ed è disponibile, ma pretende un impegno vero e rivolto alle grandi questioni irrisolte dell’intero territorio, dal centro alla periferia”, concludono Santori e Politi.