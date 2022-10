Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 22 ottobre 2022

Oggi 22 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Valeria Golino

Nata a Napoli il 22 ottobre 1965, oggi compie 57 anni

Valeria Golino è un'attrice, regista ed ex modella. Viene ricordata per film italiani come Storia d'amore, Lupo solitario, Puerto Escondido, Caos calmo, Il capitale umano, Il ragazzo invisibile e internazionali come Rain Man - L'uomo della pioggia, Lupo solitario, Via da Las Vegas, Four Rooms e in Frida. In carriera ha vinto 3 David di Donatello e 2 volte la Coppa Volpi come miglior attrice alla Mostra di Venezia. Nel 2013 ha debuttato come regista con il film Miele. E' stata legata sentimentalmente a Benicio del Toro, Fabrizio Bentivoglio e Riccardo Scamarcio.

Anna Maria Cancellieri

Nata a Roma il 22 ottobre 1943, oggi compie 79 anni

Annamaria Cancellieri è una prefetta che ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Interno del governo Monti dal 2011 al 2013 e ministro della Giustizia del governo Letta dal 2013 al 2014.

Paola Severino

Nata a Napoli il 22 ottobre 1948, oggi compie 74 anni

Paola Severino Di Benedetto è un'avvocata, accademica ed ex politica. Dal 2011 al 2013 è stata ministro della Giustizia del Governo Monti. Dal 2018 è vicepresidente dell'università Luiss Guido Carli.

Catherine Deneuve

Nata a Parigi il 22 ottobre 1943, oggi compie 79 anni

Catherine Deneuve, pseudonimo di Catherine Dorléac, è un'attrice, attivista e produttrice cinematografica francese. Diventa popolare nel 1964 con il film Les Parapluies de Cherbourg, a cui seguono altri successi come Bella di giorno, L'ultimo metrò, Indocina e Place Vendôme. Ha avuto una relazione con Marcello Mastroianni da cui è nata la figlia Chiara. Oggi è principalmente un'attivista politica.