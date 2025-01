Alto Adige, bambino morto a 3 anni: la procura indaga per omicidio volontario

Alto Adige, bimbo di 3 anni morto: la Procura ipotizza omicidio

La Procura della Repubblica di Bolzano ha aperto un fascicolo per “un omicidio volontario in presenza di maltrattamenti” a seguito della morte di un bambino di 3 anni della Val Pusteria in Alto Adige avvenuta il 26 dicembre scorso nell’ospedale di Bolzano.

Da quanto riferisce la Procura, “è stato pertanto necessario procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato di uno dei genitori del bambino, in particolare di quello presente nell’appartamento al momento del fatto, e disporre un accertamento autoptico”.