Bracciante morto, il Gip: "Giudizio immediato all'imprenditore"

Bracciante morto, gip Latina: "Giudizio immediato a imprenditore"

Il gip di Latina ha disposto giudizio immediato custodiale nei confronti di Antonello Lovato, titolare dell’azienda agricola dove lavorava Singh Satnam, il 31enne indiano deceduto, il 19 giugno scorso, dopo essere rimasto vittima, nei giorni precedenti, di un incidente sul lavoro.

La notifica è arrivata nelle scorse ore al difensore dell'imprenditore, l'avvocato Mario Antinucci che, spiega all'AGI, che è "in corso di valutazione da parte nostra la scelta del rito".

Il tribunale di Latina, secondo quanto si apprende, avrebbe concesso a Lovato la possibilità di partecipare, in data 5 gennaio 2025, al "Battesimo del figlio" pur essendo ancora in regime custodia cautelare. L'accusa formulata nei confronti dell'imprenditore è quella di omicidio con dolo eventuale. Il processo è fissato per il prossimo 1 aprile.