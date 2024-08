Bruzzone: "Pierina Paganelli aveva relazioni familiari difficili. Il suo cadavere occultato da più persone"

Louis Dassilva è innocente, non è lui l’assassino di Pierina Paganelli: questa è l'opinione di Roberta Bruzzone, criminologa e consulente dell'indagato senegalese. Dassilva è finora l'unico accusato dell’omicidio di Paganelli e il prossimo settembre Bruzzone sarà presente all'udienza: "Ci sono ancora parecchi aspetti da chiarire", riferisce in un'intervista esclusiva sul caso al magazine MOW (mowmag.com). Le "parecchie questioni in sospeso", come illustrato dalla nota criminologa, riguardano l’ipotesi del ruolo dell’amante, la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Roberta Bruzzone nel dialogo con il magazine, evidenzia come dagli elementi finora emersi si possa infatti stabilire che il luogo del delitto è la casa della vittima, mentre la fase dell'occultamento del cadavere e, come sottolinea la criminologa e consulente: "ha coinvolto più persone".

Di seguito parte dell'intervista:

Ci sono elementi a sufficienza per dimostrare che non è lui il colpevole?

Adesso ce ne sono in abbondanza di elementi da contestare, diciamo che sarà un vero e proprio trattato più che un riesame. Gli elementi che a nostro modo di vedere possono essere messi in discussione sono una quantità industriale, praticamente ogni due righe dell'ordinato.

Ci sarà anche la telefonata molto particolare di Manuela Bianchi, relativa al ritrovamento del cadavere?

Quella telefonata ci ha fatto fare delle riflessioni che saranno contenute nel nostro lato di esame. Non abbiamo l'audio perché non è compreso tra gli allegati dell'ordinanza, ma solo la trascrizione. Ci sono molti elementi di perplessità su quella telefonata.

Si potrebbe ipotizzare che sia stata lei a uccidere Pierina?

Noi in questo momento puntiamo a fare in modo che il nostro assistito possa avere la possibilità di tornare a piede libero, o quantomeno di vedere un'attenuazione della misura. Per quanto riguarda l'individuazione di un colpevole, per fortuna non è un nostro compito ma se ne deve occupare la procura. Noi in questa fase siamo sufficientemente convinti che gli elementi a carico di Dassilva tali da trattenerlo in carcere non siano sufficienti. Del resto sono tutti elementi che sostanzialmente erano già nelle mani della Procura nei primi 15 giorni dopo il delitto, quindi non si comprende perché l'applicazione della misura sia avvenuta 9 mesi dopo. Tutti gli elementi raccolti fino ad oggi, quantomeno quelli dati a noi in visione, di fatto sono compresi nei primi 10-15 giorni dalla vicenda.

Avete tanti argomenti, ma qual è l'elemento principale che scagionerebbe Dassilva?

Dal nostro modo di vedere, ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, perché ci siamo affidati al migliore sotto questo profilo in Italia, dal video della cam 3 non è assolutamente possibile stabilire che il soggetto ritratto sia coinvolto nel delitto, né che sia di colore. La parte cromatica è influenzata dal tipo di ripresa e dal tipo di illuminazione: come si fa a dire che fosse Dassilva?

Il fatto che Pierina partecipasse a queste riunioni dei Testimoni di Geova, e che lì denunciasse il tradimento della nuora potrebbe dare qualche indizio in più sul suo assassino?

Non abbiamo elementi per stabilire che la sua appartenenza ai testimoni di Geova sia rilevante ai fini della tragica fine che ha fatto Francesca. Assolutamente no. Riteniamo però, e su questo siamo allineati con la Procura, che difficilmente un accadimento di questa portata possa essere stato compiuto da un soggetto del tutto estraneo.

Era qualcuno di molto vicino a lei, in ogni caso.

Sì, però bisogna tenere presente che la Paganelli era oggetto di diverse problematiche familiari. C'era una situazione familiare complicata tra la Bianchi, Saponi, la Paganelli. Con tutto quello che era successo c'era una situazione che definirei probabilmente una polveriera. Quindi, se andiamo a lavorare su un movente in grado di motivare un delitto così efferato, è difficile ipotizzare che possa essere un movente non personale.

Quale potrebbe essere stato il movente principale?

Dassilva aveva una relazione con la Bianchi, tra l'altro una relazione che la Bianchi con perseveranza continuava ad alimentare, come è stato reso evidente dall'ordinanza. Molto più di quanto facesse Dassilva, che riceveva certe proposte, certe sollecitazioni, non le operava. Anche questo è emerso in maniera incontrovertibile dall'ordinanza. È difficile non esaminare tutti i fatti considerando anche questo elemento, ma che per Dassilva la Paganelli fosse un problema insuperabile al punto da eliminarla in maniera così feroce, questo viene strano da pensare.

La Bartolucci sapeva, comunque.

La signora Bartolucci è rimasta al fianco di Dassilva pur dopo aver conosciuto tutta una serie di sviluppi, quindi lui non aveva tutto questo timore che la moglie lo lasciasse in conseguenza dell'emersione della storia. Tant'è vero che lui la storia l'ha raccontata subito agli inquirenti. Lui ammette subito di avere una relazione con la Bianchi che invece si preoccupa di negare la storia: chiede a Dassilva di cancellare i messaggi e addirittura si lamenta di non essere riuscita a cancellare i messaggi con la Bartolucci dove c'erano chiari riferimenti al risentimento della Bianchi nei confronti della Paganelli. La stessa Bianchi capisce bene che di elementi che possono essere letti in maniera antipatica in questa storia ce ne sono parecchi. Qualcosa che collochi Dassilva in maniera incontestabile sulla scena, ad oggi, non c'è.

Qualcuno ha parlato anche della casa, del movente economico.

La situazione della famiglia Saponi-Bianchi era abbastanza ingarbugliata, non ce lo nascondiamo. C'era chiaramente una relazione matrimoniale ormai giunta al capolinea, questo credo che fosse abbastanza chiaro a tutti, e c'era la problematica di Giuliano che comunque tornava a casa dopo un incidente molto grave.

Anche l'incidente non è avvenuto in circostanze del tutto chiare.

All'inizio la Procura sembrava effettivamente aver letto una sorta di collegamento tra le due vicende, poi invece aveva inteso separare i due casi. Però c'era una situazione complicata perché la Bianchi si vedeva tornare a casa il marito in condizioni di non piena autosufficienza. Vedremo come evolverà la questione però, ripeto, un movente personale solido, certamente Dassilva non ce l'aveva. Consideri poi che Pierina, quando parlava al telefono e in assemblea, faceva chiaro e non equivoco riferimento a un'altra persona, e non a Dassilva.

La relazione era già uscita allo scoperto?

La Paganelli aveva già parlato col Consiglio degli anziani e il giorno dopo, il 4 ottobre, la Bianchi avrebbe dovuto essere giudicata in assemblea. Questo vuol dire che tutta la parte preparatoria era già stata esplicata, e che non c'era più un segreto da proteggere perché la Paganelli aveva evidentemente già fatto le sue esternazioni. Pierina Paganelli non lo sapeva che la storia della Bianchi era con Dassilva, ipotizzava un'altra persona, e su questo noi abbiamo un riscontro documentale.

Dassilva non aveva alcun motivo di essere preoccupato, in questo caso.

Se dopo essere stata giudicata, la Bianchi, fosse andata via come era già successo, quando per un periodo era andata a vivere dal fratello, per lui la prospettiva sarebbe anche stata migliore perché alleggeriva la situazione di non averla sempre lì, e poteva gestire con più agio la sua relazione clandestina.