Caso Pelicot, parla la figlia: "Mio padre dovrebbe morire in prigione"

Francia: figlia di Pelicot, "mio padre dovrebbe morire in prigione"

Dominique Pelicot, l'uomo che per un decennio ha drogato la moglie Gisele in modo che altri uomini potessero violentarla e per questo è stato condannato a 20 anni di carcere, "dovrebbe morire in prigione". Lo ha affermato la figlia Caroline Darian, in un'intervista alla Bbc meno di un mese dopo la sentenza che ha chiuso uno storico processo durato tre mesi e mezzo.

Con un gesto di profondo coraggio, Gisele Pelicot ha deciso di far conoscere la sua storia di abusi e violenze al mondo, con un processo pubblico. Nell'intervista, la figlia Caroline - che dopo la scoperta dei crimini del padre ha scritto 'Non lo chiamerò mai più papà' - ha denunciato come la voce delle vittime non venga ascoltata: "Non vengono credute perché non ci sono prove, non vengono supportate".