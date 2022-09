Caso Richetti, Rogati e le minacce ai condomini. "Ammazzo te e tua figlia"

Caso Richetti, Rogati al vicino: "Vengo sotto casa tua e ti scanno"

Il caso che vede coinvolto il senatore di Azione Matteo Richetti, accusato per un presunto abuso sessuale ai danni di una donna continua a tenere banco, perchè parallelamente alla querelle tra il parlamentare e Lodovica Rogati, la signora al centro di questa vicenda, sono spuntati altri retroscena. La Verità ha svelato che Rogati è in contatto diretto con molti altri parlamentari ed è spuntata una cena a tre con il sottosegretario Mulè di Forza Italia e lo 007 De Donno. Ma adesso si apprende anche che la Rogati finirà a processo per un'altra storia.

Rogati è stata infatti denunciata - riporta Repubblica - per le minacce nei confronti di alcuni condomini. La storia comincia nel giugno 2017 e prosegue fino a settembre: sette diverse persone ricevono sul proprio cellulare sms intimidatori. "Goditi la tua ultima festa, sei morto", si leggeva in un messaggio. In un altro, inviato all’amministratore di un condominio, "fai stare zitte quelle teste di m... che sono venute ad abitare da poco, amministratore de sto caxxo sei morto". E ancora: "Ti spacco la faccia, ammazzo te e tua figlia". Agli atti anche sms politici: "Comunista sei morto". Infine: "Vengo sotto casa sua e ti scanno" e "una di queste mattine quando esci vedi che bella sorpresina che ve faccio trovare a quei due catorci de macchine".