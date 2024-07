Sabato mortale, auto perde il controllo e finisce nel canale: perdono la vita due giovani

Chioggia, auto perde il controllo e finisce nel canale: morti due giovani

Sabato sera mortale. Due giovani sono morti stamane dopo che la loro Bmw è finita fuoristrada in un canale a Chioggia, in provincia di Venezia. Vi sarebbe anche un disperso. Un altro giovane è riuscito a salvarsi; è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sarebbe stato lui a riferire ai soccorritori che nella macchina erano in quattro. Le vittime sono due ragazzi di circa 20 anni. Il ferito, trasferito con l'elicottero in ospedale, è un loro coetaneo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia non hanno al momento trovato traccia di una quarta persona, che si ipotizza dispersa.

Il controllo del tratto di canale in prossimità del luogo dell'incidente ha dato esito negativo. Le perlustrazioni comunque continuano. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto. La Bmw di colore nero su cui viaggiavano i ragazzi è finita fuori strada mentre percorreva la strada 'lungoAdige', intorno alle 7 del mattino, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti gli uomini del Suem 118 e gli agenti della polizia locale di Chioggia.