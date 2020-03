Coronavirus:l'Ue è assente,i nuovi alleati dell'Italia sono Cina,Russia e Cuba

L'Italia è in piena emergenza per il Coronavirus. Servono medici, attrezzature medicali, mascherine e prodotti igenizzanti. Qualcosa si sta muovendo, la sensibilità i alcuni paesi si sta facendo sentire. Ma i soccorsi, come sarebbe normale pensare, non stanno arrivando dall'Unione Europea, di cui l'Italia è uno dei paesi fondatori nonchè membri, ma da stati molto lontani per cultura e vicinanza al nostro Paese. Si tratta della Cina, della Russia e di Cuba.



Dalla Russia- si legge su Repubblica - nove massicci aerei cargo Ilyushin 76 da ieri notte hanno iniziato a scaricare tonnellate di materiale e decine di medici: non erano mai atterrati tanti aerei e tanto personale russo in un paese della Nato. Allo scalo milanese di Malpensa, invece, sono atterrati i medici cubani accolti con gratitudine dalla Regione Lombardia. Gli ospiti sono 37 medici e 15 infermieri che sono stati schierati a Crema. Luigi Di Maio ha assegnato per ora un solo compito ai suoi diplomatici: cercare mascherine e respiratori. Lo stesso ministro ieri ha confermato la sua visione politica: «Avevamo aperto la Via della Seta, abbiamo confermato apertura e amicizia a molti paesi nel mondo, e adesso l’Italia riceve aiuto, pronta a restituire questo aiuto quando sarà necessario a chi ne avrà bisogno». La Farnesina ha mobilitato ogni ambasciatore e console in giro per il mondo: "Tra oggi e domani arriveranno oltre 10 milioni di mascherine, da mercoledì inizieranno ad arrivare 100 milioni di mascherine dalla Cina", diceva ieri il ministro. "Partirà un primo lotto da sei milioni e poi venti milioni di mascherine ogni settimana. Ce ne servono 100 milioni al mese".