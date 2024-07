Eurofighter italiano si schianta durante una grande esercitazione militare

Australia: cade Eurofighter italiano, salvo il pilota

Un aereo italiano si e' schiantato durante una grande esercitazione militare multinazionale nel nord dell'Australia, secondo quanto riferito da un funzionario della difesa, che ha dichiarato che il pilota si e' espulso e sta "bene". I soccorritori e i funzionari della difesa hanno detto che l'aereo e' precipitato vicino alla citta' settentrionale di Darwin durante l'esercitazione Pitch Black 24. Un funzionario italiano ha detto che si ritiene che l'aereo facesse parte del contingente del suo Paese, ma non ha fornito ulteriori dettagli. "La Difesa puo' confermare che un partecipante internazionale all'esercitazione Pitch Black 24 e' sano e salvo dopo essersi espulso dal proprio aereo questa mattina durante le operazioni di volo", ha dichiarato in un comunicato un funzionario del Dipartimento della Difesa australiano. "Tutti i voli per il resto della giornata sono stati cancellati". Il dipartimento della difesa australiano ha dichiarato che l'incidente e' avvenuto intorno alle 10.45 ora locale (le 3:25 in Italia). Il pilota "si e' messo immediatamente in contatto via radio con gli equipaggi dell'area dopo l'espulsione".