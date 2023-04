Fallimento Rifle, Sandro e Giulio Fratini indagati per bancarotta

Sandro e Giulio Fratini indagati per bancarotta fraudolenta nel fallimento Rifle

Quindici indagati per il fallimento dell'azienda di abbigliamento Rifle. Fra questi anche gli imprenditori Sandro Fratini e il figlio Giulio, che hanno ricevuto nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini da parte della procura di Firenze.

"Il nucleo centrale della contestazione riguarda la prosecuzione dell'attività aziendale della Rifle - spiegano in una nota i legali Antonio e Michele D'Avirro, difensori dei Fratini -, quando, secondo l'accusa, si sarebbe manifestata la crisi dell'azienda, e tutte le iniziative intraprese avrebbero determinato o aggravato il dissesto della Rifle".

"In realtà - proseguono - i Fratini proprio nel momento in cui si sono manifestate le difficoltà aziendali hanno immesso nella Rifle rilevanti capitali, nell'ordine di oltre dieci milioni, proprio per superare la crisi e garantire la continuità aziendale ed il posto di lavoro ad oltre 200 dipendenti. Nonostante i sacrifici economici della famiglia Fratini, purtroppo, le prospettive di salvataggio non si sono avverate a causa della grave crisi che ha investito il sistema produttivo". L'azienda verrà dichiarata fallita dal tribunale nel settembre del 2020. "I Fratini contestano qualsiasi responsabilità essendo estranei ai fatti oggetto di contestazione", concludono i difensori.