Uccise un pizzaiolo per una scarpa pestata, ergastolo per il baby boss Francesco Pio Valda

Ergastolo per il baby boss Francesco Pio Valda

Ergastolo. E' la sentenza decisa dalla prima sezione della corte d'Assise di Napoli a Fancesco Pio Valda, 19 anni, al vertice dell'omonimo clan, per aver ucciso durante un diverbio, scoppiato per una scarpa griffata pestata e sporcata nella calca della movida, nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 il suo coetaneo Francesco Pio Maimone, un pizzaiuolo che con la lite non c'entrava nulla ed era agli chalet di Mergellina con un amico.

