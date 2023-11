Fusari, don con tatuaggi e muscoli: chi è il prete bonazzo della rete

Don Fusari mi ricorda il protagonista di un romanzo di Goffredo Parise, Il Prete bello, solo che quando fu pubblicato nel 1954 non c’era stato il Concilio Vaticano II. Chissà se Papa Giovanni XXIII -che quel Concilio aprì- e Paolo VI -che quel Concilio chiuse- si sarebbero mai immaginati a cosa avrebbe portato? Rinnovamento della Chiesa, abolizione del latino, prete officiante di fronte e non più di terga, ma soprattutto apertura della Ecclesia alla società. Preti nelle baracche polverose e pasoliniane di Pietralata, preti e giovani strimpellanti nei santuari, preti che ascoltavano Guccini e leggevano il Don Milani di “Lettera ad una professoressa”.

Intenti indubbiamente lodevoli quelli conciliari, ma per il solito perverso meccanismo dell’eterogenesi dei fini finì male o forse bene, chissà? Dipende da quale prospettiva si osserva la faccenda. Da qualche tempo un prete spopola su TikTok, il social cinese dei giovani. Si chiama Don Giuseppe Fusari e –a suo modo- è un influencer che ha quasi 20.000 follower e si occupa di quella che si potrebbe chiamare pastorale telematica. Fisico da paura, muscoli scolpiti, classica “tartaruga” che fa impazzire le donne, barba con pizzetto alla Spalletti, si presenta nella doppia veste (è il caso di dirlo) talare- quanto dice messa- e nature o semiadamitica quando concorre nelle gare da culturista.

E poi si sa, alle donne piacciono i tatuaggi birbaccioni e pirateschi e se è stampato sulla pelle di un prete c’è pure l’effetto trasgressione con richiami alla celebre serie Uccelli di rovo con il “figo” Padre Ralph de Bricassart e la parrocchiana in calore Maggie.

Altri tempi si dirà, che le forme generose di Padre Ralph potevano solo essere intuite. Altri tempi anche quelli di Padre Georg Gänswein, segretario particolare di Benedetto XVI, da poco esiliato nella Foresta Nera, che fece svenire diverse suore e molte nobildonne romane, e in seguito –siamo in epoca fluida- anche qualche casto fraticello svizzero. Sarà che Padre Giuseppe ha sentito al recente Sinodo i discorsi del Papa sui preti sposati, sarà che questi diabolici social sono entrati anche nei Conventi e nelle Chiese, ma lui non ha resistito e si è praticamente denudato su TikTok al grido giacobino di “fede e bellezza!”.

Le sue prediche sono semplicemente meravigliose. Si presenta in mezzemaniche clergymen e affabula il vasto pubblico. Parla di Dio, dei Vangeli, della Bibbia, insomma il repertorio classico del mestiere, ma mentre lo fa i muscoli gli guizzano sotto le braccia, i tatuaggi zompettano allegramente e l’occhio sbarazzino fissa la telecamera.

Ha 57 anni tenuti benissimo, ha preso i voti 32 anni fa e fa il prete a Brescia. Ha un profilo Linkedin e si legge che è anche professore all’Università Cattolica ed il suo profilo si chiama “Fede e Ragione”, due cose che in genere non vanno molto d’accordo, ma lui cerca di metterle insieme. Don Fusari risulta due volte campione di body building nel 2021 e Il Mattino riporta una massima che aveva su Instagram: «Un prete che nutre la mente con lo studio e con la storia dell'arte, e forgia il corpo in palestra coi pesi, cerca un equilibro che forse è possibile».

Le suore di clausura di Pienza, famose per la loro insofferenza alle regole, sono in subbuglio. Con un prete così “bbono” perché continuare a navigare su Internet alla ricerca del difficile equilibrio tra appunto fede e ragione? C’è già lui bello pronto all’uso, sempre che si faccia però quell’ultimo saltello che il Papa non ha voluto fare al Sinodo di Roma e cioè il matrimonio dei preti. Ma si potranno pure sposare le suore? Sarebbe giusto, se no le femministe chi le sente. Ma se fosse così la madre badessa avrebbe o no la primogenitura? Ah saperlo. Nel frattempo godiamoci Padre Giuseppe che su TikTok fa le flessioni a dorso nudo recitando i salmi.