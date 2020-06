Giustizia, sospetti su 33 mila euro da Abu Dhabi per una conferenza di Renzi

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per una presunta triangolazione di denaro a favore di Matteo Renzi, relativa ad una conferenza ad Abu Dhabi, 33 mila euro il compenso. L'operazione sospetta da cui parte l'indagine - si legge su La Verità - dovrebbe essere quella del 17 gennaio 2020 quando sul conto della Carlo Torino e associati arriva un bonifico di 75 mila euro proveniente dalla Salt Venture group Llc, una società di marketing e comunicazione guidata da Anthony Scaramucci, per un breve periodo direttore della comunicazione di Trump alla Casa Bianca. "Tale provvedimento - riporta la segnalazione - risulta necessario in seguito alla disposizione di due bonifici per complessivi 33.140 euro, a favore del senatore Matteo Renzi, noto politico italiano. In sede di adeguata verifica di tale operatività - prosegue la nota - il signor Carlo Torino ci fornisce copia dell'accordo per conto di Matteo Renzi, nel quale si disciplina la partecipazione del senatore ad un congresso organizzato a Dubai".