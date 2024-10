Il ginnasta Bartolini aggredito a Milano: "Il ladro si è beccato tanti pugni in faccia. Città raccapricciante". VIDEO

Il ginnasta Bartolini aggredito a Milano. Il video dello sfogo: "Il ladro si è beccato tanti di quei pugni in faccia..."

"Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni". A scriverlo sul proprio profilo Instagram è Nicola Bartolini, medaglia d’oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021.

L’atleta, ci tiene a sottolineare, non è stato colui ad avere la peggio. "Per sfortuna del povero sfigato e ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia", spiega l'atleta. "Milano è una città raccapricciante", rincara. Ecco il video dello sfogo dell'atleta.