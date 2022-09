Rogati-Richetti, dalle cene con Mulè alle barbe finte: i punti oscuri del caso

Rogati-Richetti, storia di una donna che raccontava di esser estata molestata da un politico: l'analisi

Il caso di Lodovica Rogati presenta indubbiamente un quadro molto complesso e in continua evoluzione il che non permette ancora di farsi un’idea di quello che è successo veramente. Indubbiamente la confusione è molta e i punti fermi pochissimi; ogni giorni ci sono nuovi sviluppi. Tutto nasce, come noto, da un articolo su Fanpage che racconta di una presunta violenza sessuale compiuta dal senatore Richetti di Azione ai danni della signora Lodovica Mairè Rogati di professione attrice.





La vicenda è complicata e rimandiamo ad articoli già usciti su Affari in qui viene descritta la cronaca ( leggi qui l'articolo ). È chiaro che i precedenti della signora non l’aiutano molto su accuse così gravi visto che in passato ci sono stati episodi analoghi con denunce che non hanno portato a nulla, anzi c’è anche una sua condanna per calunnia poi prescritta.

E altrettanto palese che la signora Rogati abbia un carattere – diciamo così - esuberante visto che ad ottobre andrà a processo con l’accusa di aver inviato sms intimidatori a vicini e all’amministratore dello stabile dove abita ( ne abbiamo scritto qui ). Ma al netto di questo, e la giustizia farà il suo corso, ci sono alcuni punti oscuri di cui non si è parlato che però meritano un approfondimento. Il diavolo si nasconde nei dettagli.





Inutile soffermarsi sugli elementi diciamo così coreografici ormai ben noti. Le foto osé sono state pubblicate su tutti i giornali, come le supposte intemperanze con estetisti, vicini e appunto senatori.

Il primo punto è il ruolo di Fanpage, il sito di informazione che ha fatto deflagrare la vicenda. Inizialmente è stata raccontata la storia di una donna che raccontava di esser estata molestata da un politico, un senatore, che dalle foto pubblicate a corredo dell’intervista ad “Ambra”, nome di fantasia, sembrava proprio Matteo Richetti, tanto che Carlo Calenda per mettere freno allo stillicidio di supposizioni e possibili strumentalizzazioni politiche in prossimità delle elezioni ha voluto tagliare la testa al toro e ha detto che si trattava proprio di lui. Poi la Rogati ha smentito di essere lei la persona di cui parla Fanpage e lo ha fatto in una lunga intervista concessa a Emiliano Fittipaldi per Domani.

Però il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, a questo punto, dovrebbe velocemente spiegare come sono andate veramente le cose: lo dovrebbe fare in primis per sviare le accuse di Calenda-Renzi-Richetti (Terzo Polo) di strumentalizzazione elettorale, visto che le elezioni sono alle porte.

Poi c’è il punto della perquisizione subita a casa sua dalla Rogati dopo la denuncia di Richetti alla Polizia Postale. Sarebbe avvenuta –a dire dell’attrice- solo una settimana dopo e quindi con tempi brevissimi rispetto alla norma. In più è stata eseguita una perquisizione personale, quindi sul corpo della signora Rogati che sarebbe stata fatta spogliare.





Cosa sperava di trovare la Polizia Postale in un qualche anfratto biologico dell’attrice accusata di stalking resta un mistero e lei dice che è stata fatta a scopo intimidatorio. E poi, naturalmente, come in ogni storia italiana, non potevano mancare le barbe finte.