Maria Campai, altre donne prima di lei nel garage dal 17enne. Ma alcuni dettagli non tornano, l'inquietante svolta

Maria Campai, altre donne prima di lei nel garage dal 17enne. L'inquietante svolta

Prima di Maria Campai, altre donne potrebbero essere state condotte nel garage, ma a differenza di lei non sarebbero state aggredite. Campai, 42enne residente a Parma, è stata uccisa a settembre a Viadana da un 17enne dopo un incontro di sesso a pagamento.

La notizia, riportata dal Corriere della Sera, proviene dagli ambienti vicini al minorenne. Secondo il quotidiano, alcune di queste donne potrebbero essere state aggredite ma, per evitare problemi, non avrebbero denunciato l'accaduto né si sarebbero rivolte a ospedali per farsi medicare, temendo di dover fornire spiegazioni o di rivelare, in alcuni casi, la loro irregolarità nel soggiorno.

Il 17enne, terzo figlio di una coppia originaria dell'Albania, ha strangolato Maria nel garage dell'abitazione familiare utilizzando una mossa di wrestling e l'ha colpita ripetutamente con pugni. Successivamente, ha nascosto il suo corpo senza vita sotto le foglie del giardino di una villa disabitata adiacente, dopo un litigio sul compenso (350 euro richiesti anziché i 200 pattuiti). Dalla scuola, però, non emergono segnalazioni su comportamenti pericolosi da parte del giovane.