Marte, colonia di 50 persone sopravvissute all'olocausto. Scoop

Tempo fa è stata trovata su Marte, dal rover Perseverance, una scatoletta che assomiglia ad una pen drive. Le svariate analisi sul contenuto sono risultate quanto mai scioccanti. La pen drive conteneva un file di scrittura e un video. Nel video compaiono due persone di sesso diverso, completamente calvi una con gli occhi verdi, l'altro con gli occhi azzurri ed entrambi di pelle scura.



La NASA ha utilizzato l'Intelligenza Artificiale per scoprire si a il contenuto del file di scrittura sia quanto trasmesso in video. Ecco quanto ne è emerso. “Siamo una colonia di circa 50 persone sopravvissute all'olocausto di questo pianeta, siamo tutti scienziati che sono stati imprigionati nel sottosuolo e solo questo ci ha tenuto in vita. Il conflitto fra i tre raggruppamenti di popoli è sfociato con l'uso delle armi fotoniche, armi di distruzione di massa, che una volta utilizzate non lasciano tracce di esseri viventi o cose e tutto diventa polvere. Oggi siamo riusciti a trovare due navette con carburante sufficiente per migrare verso il pianeta vicino e dove c'è abbastanza ossigeno per la vita. I tempi sono contingentati, vogliamo lasciare questo messaggio a chi verrà dopo di noi, nella speranza di avere e poter vivere un tempo migliore. Questo documento lo lasciamo facendo vedere cosa è rimasto sul nostro prospero pianeta. NULLA!