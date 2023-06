Mascherine anti Covid non in regola. "Ma Minenna le faceva sbloccare"

Caso Minenna: mascherine sbloccate anche se non in regola

"Dalle indagini dei pm di Forlì uno spaccato inquietante sui controlli durante l’emergenza". Lo scrive oggi Repubblica in riferimento al caso di Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle Dogane fino allo scorso gennaio. Sempre secondo Repubblica, "le mascherine venivano importate senza alcun tipo di controllo. Anzi: pur sapendo che i certificati non fossero in regola, le Dogane, questo per lo meno ricostruisce la procura di Forlì, le facevano passare grazie alla telefonata di Minenna che garantiva per il suo amico Pini", imprenditore ed ex parlamentare della Lega.

Come racconta Repubblica, "nel momento più difficile della pandemia, è ormai storia, uno dei problemi principali è stato riuscire a reperirli. Mascherine soprattutto, ma anche camici, calzari, protezione per gli occhi. Il canale principale è stato quello cinese ma trattandosi di dispositivi medici era necessario avere garanzie sulle caratteristiche. L’Istituto superiore di sanità aveva organizzato un centro di certificazione. Ma, da solo, non poteva bastare. E così i due commissari — Domenico Arcuri, prima, e Giuseppe Figliuolo poi — avevano chiuso un accordo con le Dogane: toccava a loro controllare l’autenticità dei certificati in modo da poter immettere sul mercato i dispositivi. Dall’indagine emerge però che questo non accadeva".

Uno degli episodi, quello del 31 marzo 2020, viene raccontato così da Repubblica che cita il gip nell’ordinanza di cattura: "Pini ha un carico di mascherine «prive di certificazione» che ha bisogno di essere sdoganato. Sa perfettamente che ci sono dei problemi: glielo dice il suo spedizioniere («è uscito non svincolabile«) ma ne aveva parlato prima anche con il suo fornitore cinese. Ecco perché scrive «all’amico Marcello», «proprio perché consapevole — annota il gip — del fatto che stava importando per conto della Ausl della Romagna dispositivi medici privi di valido certificato Ce e altresì non ottemperando alla procedura della certificazione in deroga»".

Prosegue Repubblica: "Pini aveva bisogno che «l’ufficio doganale territorialmente competente, Milano 3, non svolgesse controlli approfonditi sulla documentazione prodotta e, quindi, procedesse allo svincolo della merce». L’operazione gli riesce. Minenna non si fa pregare e si muove. Chiama il direttore dell’ufficio milanese. Le mascherine sono sbloccate. «Ringrazia Martone (ndr, il direttore dell’ufficio) da parte mia e di Minenna» scrive Pini al suo spedizioniere. E quello prontamente invia un messaggio. «Buonasera dottor Martone, ringrazio sentitamente per la squisita attenzione e le porto i saluti e i ringraziamenti personali del Dottor Pini, il titolare di Codice ed ex parlamentare della Repubblica e del dottor Minenna». Il dirigente risponde prontamente: «Dovere, alla prossima»".