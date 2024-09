Meteorologia e Oceanografia, arriva il master internazionale online: ecco il bando con costo e sbocco professionale

Meteorologia e Oceanografia, ecco il Master internazionale online

L’Università del Salento di Lecce, in collaborazione con l’Università di Napoli “Parthenope”, ha pubblicato il bando per il Master di II livello in Meteorologia e Oceanografia fisica per l’anno accademico 2024/2025 (clicca qui).

Le lezioni si terranno online, attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, sia in modalità sincrona che asincrona, per favorire la partecipazione anche degli studenti lavoratori.

I partecipanti che completeranno con successo il Master potranno accedere a posizioni di rilievo in numerosi ambiti professionali, tra cui istituzioni pubbliche, enti di ricerca, compagnie di assicurazione, organizzazioni di monitoraggio ambientale, oltre che in settori strategici come il trasporto aereo e marittimo.

Il Master fornisce inoltre una preparazione adeguata per coloro che desiderano intraprendere la carriera accademica o proseguire con un dottorato di ricerca.

Il percorso rappresenta un’opportunità unica per i laureati che desiderano specializzarsi in uno dei settori più strategici a livello internazionale, con una crescente domanda di professionisti qualificati sia in ambito pubblico che privato.

Il Master è rivolto ai laureati in discipline scientifiche (come fisica, matematica, ingegneria, scienze ambientali) e affini.

Saranno accettati al massimo 25 studenti, con un numero minimo di 8 per l’attivazione del corso.

È possibile iscriversi anche a singoli insegnamenti o partecipare in qualità di uditori.

Il Master si pone l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate, in grado di operare nel campo della Meteorologia e dell’Oceanografia fisica.

Al termine del percorso, i partecipanti otterranno non solo il diploma di Master di II livello, ma anche l’attestato di Meteorologo, riconosciuto a livello internazionale secondo gli standard stabiliti dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM/WMO).

Tra i principali temi trattati nel corso figurano, i processi che regolano l’evoluzione dell’atmosfera e degli oceani, l’uso di strumentazioni avanzate per le osservazioni meteorologiche e oceanografiche, la comprensione degli errori e delle incertezze nelle osservazioni, la struttura e il funzionamento dei modelli previsionali in meteorologia e climatologia.

Il Consiglio scientifico è composto dai Prof. Riccardo Buccolieri (Università del Salento) - Direttore del Master, Prof. Giorgio Budillon (Università di Napoli “Parthenope”), Prof. Piero Lionello (Università del Salento), Prof. Antonio Serra (Università del Salento), Prof. Enrico Zambianchi (Università di Napoli “Parthenope”).

Il Master è sostenuto da AISAM (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia), ARPA-Campania, ARPA-Puglia, CMCC (Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), CNR-ISAC (Istituto di Scienze Dell’Atmosfera e del Clima), Datameteo, Meteo Expert, Radarmeteo e 3Bmeteo.

Il programma, della durata di un anno accademico, è suddiviso in due semestri per un totale di 1500 ore, equivalenti a 60 CFU.

Il corso prevede 392 ore di didattica frontale, tenute da docenti e professionisti del settore, 100 ore di stage presso enti e aziende leader nel campo della meteorologia e oceanografia, offrendo ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite, 175 ore dedicate alla prova finale, che consisterà nell’elaborazione di uno studio su un tema specifico, con la stesura di una relazione dettagliata e 833 ore di studio individuale per consolidare le competenze teoriche e pratiche.

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024. Il contributo di iscrizione è di €2.250 per l’intero Master, con agevolazioni per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali la quota è ridotta a €1.500.

Il Direttore del Master Prof. Riccardo Buccolieri è disponibile al seguente numero: 328.045.03.09. Il bando e la nota di progetto sono disponibili sul sito dell’Università del Salento (clicca qui).