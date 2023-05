"Mi ha succhiato le dita dei piedi": direttore di hotel irrompe nella camera

"Mi ha succhiato le dita dei piedi", il direttore di un hotel del Tennesse è stato arrestato

S'intrufola nella stanza di un uomo in piena notte e gli "succhia le dita dei piedi": la storia choc arriva direttamente dal Tennesse, Stati Uniti, e vede come protagonista il direttore di un importante e rinomato hotel del posto. La notizia è stata diffusa ufficialmente dalla polizia locale. David Neal, un manager di 52 anni al 4th Avenue South Hilton Hotel di Nashville, è entrato di nascosto nella stanza di un ospite mentre dormiva il 30 marzo: in piena notte, mentre l'uomo dormiva, e si è messo vicino ai suoi piedi.