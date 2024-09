Montagna: donna canadese muore assiderata in Val Gardena

Una donna canadese di 57 anni e' morta assiderata a seguito della forte tempesta di neve che ieri ha colpito l'Alto Adige. La tragedia si e' consumata in Val Gardena, lungo il sentiero che collega il rifugio Genova al rifugio Puez. All'arrivo dei soccorritori, nella tarda serata, la donna era priva di sensi e, dopo ivari tentativi di rianimazione, e' morta sul posto.

La donna stava effettuando un'escursione assieme al compagno di 56 anni quando sono stati investiti dalla tempesta di neve. Molto probabilmente i due escursionisti sono usciti dal sentiero. La telefonata di allarme e' giunta verso le ore 20,45 quando i due si trovavano a circa due chilometri dal rifugio Puez.

Le operazioni di soccorso non sono state facili anche perche' l'elicottero di emergenza 'Pelikan 2' alzatosi in volo non ha potuto atterrare nel luogo segnalato causa la scarsa visibilita' e la bufera di neve. Nel frattempo dalla Val Gardena era partita una squadra del soccorso alpino e dal rifugio Puez il proprietario ed un'aspirante guida alpina si sono messi in cammino per raggiungere la coppia in difficolta'.

Le condizioni della donna, priva di sensi, erano apparse subito molto gravi. Il decesso e' avvenuto sul posto. L'uomo e' stato successivamente monitorato da due soccorritori che hanno trascorso la notte assieme a lui.

All'alba di questa mattina, poco prima delle 6, l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e' riuscito a portare in salvo l'escursionista e trasportarlo in ospedale a Bolzano. La salma della donna sara' recuperata in mattinata e ricomposta nella cappella mortuaria di Selva Gardena.