Palermo, mazzetta a direttore tecnico della discarica di Bellolampo: 3 arresti

Vincenzo Bonanno, direttore tecnico per la discarica di Bellolampo, gestita dalla Rap, intasca una mazzetta di 5mila euro. L'uomo è stato arrestato in flagranza dagli uomini della Dia di Palermo, assieme a due imprenditori, Emanuele Gaetano Caruso, con interesse nel settore dei rifiuti, e Daniela Pisanale, siracusana residente a Catania, titolare di diverse società operanti nel campo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti.

Caruso è stato sorpreso mentre consegnava al direttore tecnico di Bellolampo Bonanno una busta contenente 5mila euro in contanti. In una successiva perquisizione sono stati trovati all'interno di un'auto altri 13.250 euro, sottoposti successivamente a sequestro.



I 3 sono stati accusati di corruzione aggravata, arrestati e trasferiti in carcere. La Pisasale che è la compagna di Caruso era presente alla consegna della mazzetta da parte di quest'ultimo, a piazza Sant'Erasmo, intorno alle 13.