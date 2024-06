Papa Francesco diventa rock con il suo rifiuto del politicamente corretto

Papa Francesco sta diventando rock con il suo rifiuto del politicamente corretto

Oggi parlo di Papa Francesco. Dopo aver detto che non bisogna ammettere gli omosessuali nei seminari, che nella Chiesa c'è troppa frociaggine, ora se ne è venuto fuori che i preti parlano troppo e la gente si addormenta.

Francesco a ruota libera, qualche doverosa premessa

Premessa: non mi sognerei di chiamare nessuno "frociacchione", o roba del genere, come ha fatto lui. Seconda premessa: non mi sarei mai sognato di chiedere scusa se lo avessi fatto, al massimo mi sarei trincerato nel silenzio. Terza premessa: non mi sarei mai sognato, dopo aver sbagliato una volta, di rifarlo a mò di sfida. Quarta premessa: avessi un ruolo di altissima istituzione religiosa, forse sarei più prudente. Quinta premessa: mi sono mezzo addormentato mille volte quando andavo a messa e dovevo sorbirmi le prediche. Sesta premessa: a una certa età bisognerebbe parlare poco e riflettere molto.

Fatte tutte queste premesse devo dire che l'essere umano che a una certa se ne frega di tutto e di tutti e inizia a dire quel che gli passa per la testa senza filtri e senza censure mi è sempre stato incredibilmente simpatico.