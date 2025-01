Arrestato in Egitto nel 2023 per possesso di droghe, Passeri condannato a 25 anni

Passeri condannato a 25 anni in Egitto per traffico internazionale di stupefacenti

Luigi Giacomo Passeri, 32enne originario di Pescara con residenza a Londra, resta coinvolto in un intricato caso giudiziario in Egitto, dove un tribunale d’appello ha confermato la condanna a 25 anni di reclusione per traffico internazionale di droga.

La notizia arriva mentre i familiari si preparano a un incontro virtuale, previsto per domenica, con i rappresentanti dell’ambasciata italiana e il legale difensore, nel tentativo di ottenere chiarimenti sulle motivazioni della sentenza di secondo grado.

Arrestato nell’agosto 2023 durante una vacanza nel Paese nordafricano, Passeri – figlio di padre italiano e madre della Sierra Leone – secondo i parenti sarebbe in possesso di modeste quantità di stupefacenti per uso personale, circostanza non riconosciuta dalle autorità egiziane.

Nei mesi scorsi, la situazione del giovane ha destato preoccupazione: dopo un’operazione d’urgenza per appendicite acuta, le cure mediche sarebbero state insufficienti, aggravando le sue condizioni di salute. In segno di protesta contro il trattamento subito e i ritardi procedurali, Passeri ha intrapreso uno sciopero della fame, alimentando l’allarme tra i congiunti.