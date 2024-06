Pesticidi nei succhi di frutta, è allarme: come riconoscere marche da evitare

Il Salvagente ha eseguito un’analisi approfondita su 20 succhi di frutta, esaminando non solo il loro valore nutrizionale, ma anche la possibile presenza di pesticidi e micotossine. Fondamentalmente, sono state esaminate diverse referenze di succhi di frutta di varie marche, con diversi gusti, percentuali di frutta e prezzi. La valutazione ha considerato la composizione dei succhi, inclusa la presenza di ingredienti indesiderati come lo sciroppo di glucosio-fruttosio, e la presenza di contaminanti. Sulle contaminazioni, gli esperti del Salvagente hanno fatto una rilevante osservazione:“Le sostanze rilevate hanno una concentrazione molto bassa. Dire però che non superano il limite di legge non è possibile perché essendo i succhi dei mix di frutta, per le singole sostanze, come i pesticidi, non sono previste dalla normativa specifiche soglie massime. Sulle micotossine, le “muffe” che si possono sviluppare sugli alimenti, invece solo la patulina è regolamentata dalla legge (limite massimo negli adulti 50 mcg/kg) e nel nostro panel solo in un caso è stata rilevata ma a una concentrazione lontanissima dal residuo massimo.”

Come riporta il sito La tua dieta personalizzata, risultati delle analisi indicano che i succhi di frutta tendono ad avere basse concentrazioni di pesticidi e micotossine, ma ciò non garantisce tranquillità assoluta. Anche se le dosi sono minime, in alcuni casi si sono riscontrati fino a 8 tipi di residui diversi. Questo fenomeno, noto come “effetto cocktail”, è ancora poco compreso, poiché mancano studi esaustivi sugli effetti combinati di queste sostanze sulla salute, specialmente a dosaggi molto bassi.

Un recente studio condotto presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Sherbrooke, in Canada, ha rivelato un fatto sorprendente: concentrazioni minime di diversi pesticidi potrebbero avere un impatto dannoso simile a una singola dose elevata di un solo pesticida. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questa potenziale pericolosità.

Quali sono i pesticidi riscontrati nei succhi di frutta? Si elencano:

Acetamiprid : un insetticida neonicotinoide, noto per la sua pericolosità per le api.

: un insetticida neonicotinoide, noto per la sua pericolosità per le api. Pyrimethanil: un fungicida associato a possibili effetti antiandrogenici e alla soppressione degli ormoni tiroidei.

un fungicida associato a possibili effetti antiandrogenici e alla soppressione degli ormoni tiroidei. Ethirimol: un fungicida non più autorizzato in Italia, rilevato solo in tracce minime in uno dei succhi analizzati.

Nel test hanno considerato sia la presenza di pesticidi oltre il limite di rilevazione tecnica (superiore a 0,005 mg/kg), sia di tracce di sostanze a valori inferiori. Un punto critico riscontrato in molti succhi di frutta è l’aggiunta di zuccheri, edulcoranti e altri ingredienti indesiderati come aromi e coloranti, che hanno influenzato negativamente la valutazione dei prodotti testati. In particolare, la presenza di sciroppo di glucosio-fruttosio, noto per interferire con le funzioni epatiche, ha pesato negativamente sul giudizio finale.

I tre succhi di frutta peggiori sono i seguenti: