Roma, turisti bloccati sulle montagne russe di Zoomarine. Ecco perchè

Roma, sei turisti intrappolati sulle montagne russe del Parco acquatico "Zoomarine" per un guasto

Paura per alcuni turisti in visita allo Zoomarine, noto parco di divertimenti acquatico alle porte di Roma. Sei persone, infatti, sono rimaste bloccate e intrappolate sulle montagne russe, all'interno di una delle carrozze, per un probabile guasto.

Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pomezia: I soccorritori, con il supporto di un'autoscala, hanno liberato e portato a terra i sei passeggeri, nessuno dei quali ha riportato ferite.