Santanchè, arriva una nuova accusa: bancarotta fraudolenta per il fallimento di Ki Group

Santanchè, nuovi guai: le accuse relative a Ki Group. Poltrona al Turismo sempre più in bilico

Non c'è pace per la ministra del Turismo Daniela Santanché, dopo i guai giudiziari relativi alla società Visibilia Editore con due procedimenti in corso, ecco la nuova tegola: accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento di Ki Group, la società specializzata in prodotti bio. La nuova ipotesi di reato è stata formulata dalla procura di Milano e la stessa Santanché - in base a quanto risulta a La Stampa - sarebbe stata informata di questo nuovo procedimento a suo carico nelle scorse settimane. Nel più stretto riserbo, infatti, già da un anno, la procura aveva iscritto, con altri, il nome di Santanchè nel registro degli indagati, in un fascicolo aperto sulla crisi del piccolo gioiello del bio rilevato dalla ministra – uscita dalla compagine societaria solo nel gennaio del 2022 – e dal suo ex compagno Canio Mazzaro.

Nella sentenza di fallimento, i giudici avevano accertato - prosegue La Stampa - "lo stato di definitiva incapacità" di "fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni" di Ki Group che non aveva "più credito di terzi e mezzi finanziari propri" e aveva un "passivo esposto in ambito concordatario di 8.625.912 di euro". Una crisi irreversibile che ha travolto l’intero gruppo che, per l’accusa, in base agli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbe legata - in base a quanto risulta a La Stampa - alla gestione di Mazzaro e Santanchè indagata, appunto, per bancarotta fraudolenta. Traballa sempre di più la poltrona della ministra del Turismo dopo questo ennesimo procedimento. Presto arriveranno le decisioni dei giudici su Visibilia, in caso di rinvio a giudizio Santanché potrebbe essere spinta dalla stessa premier Meloni a dimettersi.