Scandalo sessuale, bufera su La7 e Il Domani. "Baci a tre, palpeggiamenti e droga dello stupro"

Scandalo sessuale, le accuse a due giornalisti: "Stupro di gruppo"

Un'inchiesta giudiziaria ha travolto due giornalisti de La7 e de Il Domani, Nello Trocchia e Sara Giudice (colleghi e coppia anche nella vita privata) sono indagati, a Roma, per violenza sessuale di gruppo con l’aggravante prevista nel caso di "sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa". La pm titolare del fascicolo - riporta La Verità - ha avanzato richiesta di archiviazione che sarà discussa nel prossimo dicembre anche e soprattutto alla luce dell’opposizione presentata dai legali della vittima, una collega giornalista, che contestano le conclusioni. La denuncia è partita il 2 febbraio 2023 quando la parte offesa denuncia alla Squadra mobile di essere rimasta vittima di violenza sessuale. La giovane, - in base a quanto risulta a La Verità - la sera del 29 gennaio, aveva trascorso la serata in un pub di Trastevere per festeggiare il compleanno di Sara Giudice.

In quell’occasione, la vittima ricordava di aver bevuto una birra e due gin tonic ritirati al bancone del bar. Dopo mezzanotte, ricostruisce la pm nella richiesta di archiviazione, quando ormai il grosso della compagnia era andato via, la Giudice aveva iniziato ad assumere atteggiamenti disinvolti verso la sua ospite, dandole un bacio a stampo e passandole la panna della torta sulle labbra sì da suscitare i piccanti commenti di Trocchia. I tre prendono un taxi, la vittima - secondo l'accusa - viene baciata a turno e palpeggiata. Le dicono che passeranno la notte insieme. La giovane è incapace di reagire, si sente imbambolata. Arrivati a destinazione, - sempre secondo quanto risulta a La Verità - i tre scendono dall’auto. Trocchia e la compagna, scrive il sostituto procuratore, insistono con la vittima affinché salga da loro.

La giovane però riacquista un barlume di lucidità e riesce a fuggire. Tremando, raggiunge il taxi. Apre la portiera e si tuffa dentro. Il tassista confiderà poi agli investigatori di essersi accorto delle sue condizioni critiche e di aver voluto attendere qualche minuto in più per precauzione. La vittima decide così di portare ad analizzare un campione di urina. Il responso è positivo al Ghb, l’acido gamma-idrossibutirrico meglio conosciuto come "droga dello stupro". A conclusione delle attività d’indagine, la pm inoltra istanza di archiviazione ammettendo comunque due punti qualificanti: riconosce che la vittima era "non in grado di determinarsi" e conclude che gli indagati sarebbero "incorsi in errore in relazione al suo consenso alle condotte oggetto di denuncia".