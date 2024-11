Alla scuola Imt la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico

Si terrà domani lunedì 18 novembre alle ore 11 la cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2024-2025 della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Ad aprire l’evento nella chiesa del complesso di San Francesco saranno i saluti delle autorità cittadine e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il ruolo delle istituzioni universitarie oggi, il potere e i limiti delle nuove tecnologie, le opportunità e le ambiguità dei processi di globalizzazione sono alcuni dei temi che il professor Lorenzo Casini, neo rettore della Scuola IMT dal primo novembre scorso e ordinario di diritto amministrativo nella stessa Scuola dal 2015, toccherà nella sua prolusione.

“L’inaugurazione dell’anno accademico in San Francesco è divenuta oramai una tradizione qui a Lucca - commenta Lorenzo Casini -. È il giorno in cui diamo inizio alle attività della nostra comunità accademica, composta da studiose e studiosi provenienti da tutto il mondo. La Scuola IMT conta oramai circa 400 persone, incluso il personale tecnico-amministrativo. Dal 2005 a oggi, grazie alla visione dei suoi fondatori e al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Scuola è cresciuta davvero molto - prosegue il neo rettore -, ci aspettano ora anni importanti, in cui dovremo proseguire il nostro percorso di eccellenza, rafforzando le qualità che ci hanno consentito di migliorare sempre: l’interdisciplinarietà, l’internazionalizzazione, il rapporto con la città e il territorio.”

La Lectio magistralis: “Le nuove sfide della finanza pubblica: principi e strumenti” è affidata alla dott.ssa Daria Perrotta, Ragioniere generale dello Stato. La Lectio ricostruisce i temi e i problemi che attendono la contabilità pubblica alla vigilia della nuova stagione di riforme legislative, anche alla luce delle nuove regole di bilancio europee.