Soumahoro dice che non sapeva nulla degli affari. Ma ora un video lo incastra

Caso Soumahoro, Striscia la Notizia sfodera un video esplosivo

Aboubakar Soumahoro sapeva o non sapeva degli affari illeciti nelle cooperative Karibu e Aid gestite dalla famiglia della moglie e finite sotto inchiesta? Un video mandato in onda da Striscia la notizia sembra incastrarlo. "Un video in cui si vede Soumahoro mentre inaugura una casa dei diritti della Lega Braccianti – dopo quella “dimenticata” nel Ghetto di Rignano – proprio a Latina, e proprio nella cooperativa Karibu gestita dalla suocera Marie Therese Mukamitsindo", spiega la stessa Striscia.

"Inoltre, si vede nel video, alcuni dei partecipanti all’inaugurazione indossano pure la maglietta di Aid Italia, agenzia che fa capo al cognato di Soumahoro, Michel Rukundo, anche lui indagato. Strano che Soumahoro, avendo una sede lì, non sapesse nulla di quello che succedeva nel centro dove i migranti venivano maltrattati", dice Striscia. "Inoltre il suo amico storico – il sindacalista Yacouba Saganogo – aveva già raccontato che Soumahoro spingeva per non fare mai manifestazioni della Lega Braccianti nel Lazio: «Anche cercando di fare delle rivendicazioni contro il sistema dei centri di accoglienza, lui ha sempre voluto evitare il Lazio»".

Il servizio di Striscia la notizia non si è concentrato solamente sullo scandalo delle cooperative sociali gestite dalla compagna e dalla suocera dell’ex sindacalista, ma ha parlato pure di fondi dalla Lega Braccianti di cui non si sa più nulla, dopo le accuse, raccolte dall’inviato di ‘Striscia’ Pinuccio, dei suoi due ex soci. «Striscia ha iniziato a contattare Soumahoro il 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia», ha informato il Tg satirico elencando poi diciassette a cui vorrebbe una risposta. Tra queste: «Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia?», «Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia?» e «Come se li è pagati tutti questi viaggi in giro per il mondo?»