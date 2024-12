Tragedia sull'A2, maxi incidente: morte mamma e figlia. Erano in viaggio per le vacanze di Natale

Tragedia sull'A2, maxi incidente: morte mamma e figlia

Un grave incidente si è verificato venerdì sera sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Mormanno, causando la morte di una donna di 39 anni e di sua figlia di dieci anni.

Come riporta Today, durante un forte temporale, 11 veicoli si sono scontrati e un'Opel, con a bordo una famiglia in viaggio verso il Nord per le vacanze natalizie, è finita sotto un camion. Maria Calabrese e la figlia Aurora, originarie di Barcellona Pozzo di Gotto, sono decedute a seguito dell'incidente. Il marito e un altro figlio, di tre anni, sono stati feriti.

L'incidente ha coinvolto diversi veicoli tra cui un autoarticolato, un autobus e un furgone. A causa dello scontro, otto altre persone hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale. Il tratto autostradale è stato bloccato per ore per permettere le operazioni di soccorso.