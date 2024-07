Veneto: scoperti 13 braccianti indiani che lavoravano 14 ore al giorno

Veneto: Flai Cgil, scoperti 13 braccianti di origine indiana che lavoravano fino a 14 ore al giorno

La Flai Cgil Veneto ha scoperto tredici braccianti di origine indiana che lavoravano in condizioni di sfruttamento e vivendo in condizioni indecenti e disumane. Come riporta una nota rilanciata da Agenzia Nova, "tutto questo si e' consumato per diversi mesi nelle campagne del trevigiano, dove circa 50 braccianti hanno vissuto in un casolare della Marca in condizioni para schiaviste sotto la minaccia di caporali senza scrupoli che li costringevano a lavorare fino a 14 ore al giorno. Oggi alcuni braccianti, grazie alla Flai Cgil, hanno avuto, il coraggio di denunciare e attualmente si trovano in strutture protette messe a disposizione dal Progetto Navigare".