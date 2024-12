Parrucchiera aggredita con l'acido dall'ex nel suo negozio: arrestato un 60enne per lesioni. La donna si è salvata urlando e attirando le attenzioni dei vicini

Tragedia sfiorata a Verbania: una donna è stata aggredita nel negozio di acconciature dall'ex che aveva in mano una bottiglietta di acido. La polizia ha arrestato un uomo di circa sessant'anni per lesioni gravissime. La donna, come riporta oggi il quotidiano La Stampa, si è salvata urlando, richiamando in questo modo i clienti di un bar che si poco distante: gli avventori del locale avrebbero trovato l'uomo con il flacone di acido ancora in mano. L'aggressore aveva spinto la vittima in uno sgabuzzino e l'aveva picchiata.

La vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in una frazione collinare della città. La donna, di circa sessant'anni, è stata portata al pronto soccorso di Verbania. Secondo quanto riportato dal quotidiano, le sue ferite non sarebbero particolarmente gravi.